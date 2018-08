Tàu cá bốc cháy dữ dội, 7 ngư dân nhảy xuống biển thoát thân

Vụ cháy tàu cá nêu trên xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng 10.8, trên khu vực biển giáp ranh giữa 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Học Đính, Chủ tịch UBND phường Quảng Tiến (thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa), cho biết tàu cá bị cháy mang số hiệu TH 90568 TS, do anh Trần Văn Viết (ngụ tại phố Bào An, phường Quảng Tiến) làm chủ.

Theo ông Đính, khi tàu đang đánh bắt trên vùng biển cách đất liền khoảng 25 hải lý thì lửa bùng phát từ cabin tàu rồi bốc cháy dữ dội. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trên tàu có 7 ngư dân.

7 ngư dân trên tàu cá bị cháy đã phải ôm can nhựa nhảy xuống biển thoát thân

Phát hiện sự việc, các ngư dân trên tàu hô hoán nhau múc nước dập lửa nhưng bất thành. Do lửa mỗi lúc một cháy to nên các ngư dân phát tín hiệu cấp cứu, đồng thời ôm can nhựa nhảy xuống biển thoát thân trước khi con tàu chìm xuống biển.