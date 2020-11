Tàu chở khách cháy gần Cửa Đại, 18 người thoát chết

Lúc 13 giờ 15 ngày 22.11, tàu chở khách số hiệu QNa 1248 do ông Ngô Công Trí (47 tuổi, ở P.Cẩm An, TP.Hội An, Quảng Nam) làm thuyền trưởng đi từ đảo Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An) vào TP.Hội An, khi còn cách biển Cửa Đại khoảng 2 hải lý thì bốc cháy . Lúc này, ngoài thuyền trưởng, 3 thuyền viên còn có 14 hành khách.