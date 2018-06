Tàu lửa ‘đối đầu’ ở Quảng Nam: Cách chức trưởng ga Núi Thành

Chiều 8.6, ông Cao Minh Hỷ, Giám đốc Chi nhánh KTĐS Nghĩa Bình, cho biết đơn vị vừa ra quyết định kỷ luật cách chức đối với ông Dương Văn Minh, Trưởng ga Núi Thành, đồng thời sa thải ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng dồn ga Núi Thành và lái tàu Dương Trần Chí Hiếu, khi để xảy ra tai nạn đường sắt giữa hai tàu hàng ngay trong sân ga Núi Thành vào chiều 26.5.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG Nhiều công nhân tham gia giải cứu tuyến đường sắt Bắc - Nam sau khi hai tàu hàng đối đầu trong sân ga Núi Thành ngày 26.5

Liên quan đến vụ tai nạn đường sắt này, Tổng công ty Đường sắt VN (VNR), đã quyết định Chi nhánh KTĐS Nghĩa Bình chịu trách nhiệm 55% chi phí thiệt hại vụ tai nạn, còn Chi nhánh xí nghiệp đầu máy Đà Nẵng chịu trách nhiệm 45%.

Trước đó, VNR cũng xác định nguyên nhân vụ tai nạn ở ga Núi Thành (Quảng Nam) vào chiều ngày 26.5, là do cán bộ ở ga Núi Thành “không thực hiện đúng quy trình tác nghiệp”.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG Sau vụ tai nạn đường sắt hai đầu máy hư hỏng nặng

Theo đó, trực ban chạy tàu ga Núi Thành không phổ biến đầy đủ, rõ ràng kế hoạch tác nghiệp chạy tàu tại ga cho những người liên quan.

Trưởng dồn ga Núi Thành đã tự ý thực hiện thao tác cắt móc toa xe N giáp sau đầu máy 350 tàu 2469, trong khi ga đang thực hiện kế hoạch đón tàu ASY2 thông qua ga Núi Thành, không phổ biến kế hoạch dồn cho lái tàu đầu máy 350 biết.

VNR xác định, lái tàu 2469, anh Dương Trần Chí Hiếu (31 tuổi, ở Bình Định), điều khiển đầu máy dịch chuyển khi không có phụ lái tàu, không quan sát tín hiệu phía trước, điều khiển đầu máy 350 để dồn trong khi không có trưởng dồn dẫn máy.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG Hàng trăm công nhân tiến hành sửa chữa, thay mới đường ray sau vụ tai nạn

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 16 giờ 18 phút ngày 26.5, tàu chở hàng số hiệu 2469, do lái tàu Dương Trần Chí Hiếu (31 tuổi, ở Bình Định) vận hành theo hướng Bắc - Nam, đang chuẩn bị vào ga Núi Thành (xã Tam Nghĩa, H.Núi Thành), thì bất ngờ đối đầu với tàu lửa mang số hiệu ASY 2, do Nguyễn Đình Sáng (34 tuổi, ở Nghệ An) vận hành chạy theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến 4 toa tàu và hai đầu máy của 2 chiếc tàu chệch ra khỏi đường ray; hơn 100 m đường ray bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam tê liệt hơn 24 giờ; khoảng 400 m đường ray bị hư hỏng, đã được thay mới. Vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 27.5, tuyến đường sắt Bắc - Nam mới chính thức thông tuyến trở lại.