Tàu lửa ‘đối đầu’ ở Quảng Nam: Tạm đình chỉ công tác trưởng ga Núi Thành

Sáng 30.5, ông Nguyễn Thanh Sang, Phó giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình, cho biết theo chỉ đạo của Bộ GTVT và Tổng công ty đường sắt VN, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Dương Văn Minh, trưởng ga Núi Thành (đóng tại H.Núi Thành, Quảng Nam), sau vụ tai nạn giữa hai tàu hàng ngay chính trong sân ga này, vào chiều 26.5.

Theo ông Sang, nguyên nhân tạm đình công tác đối với ông Minh là do ông Minh có trách nhiệm liên đới về quản lý để cho cán bộ, nhân viên xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai tàu hàng ở ga Núi Thành. Thời gian tạm đình chỉ ông Minh cho đến khi nào chờ kết luận của hội đồng phân tích, xử lý của Tổng công ty đường sắt VN.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG Công nhân tham gia giải cứu tuyến đường sắt Bắc - Nam, sau vụ tai nạn

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 16 giờ 18 phút ngày 26.5, tàu chở hàng số hiệu 2469, do lái tàu Dương Trần Chí Hiếu (31 tuổi, ở Bình Định) vận hành theo hướng Bắc - Nam, đang chuẩn bị vào ga Núi Thành (xã Tam Nghĩa, H.Núi Thành), thì bất ngờ đối đầu với tàu lửa mang số hiệu ASY 2, do Nguyễn Đình Sáng (34 tuổi, ở Nghệ An) vận hành chạy theo hướng ngược lại.



Cú tông mạnh khiến 4 toa tàu và hai đầu máy của 2 chiếc tàu chệch ra khỏi đường ray; hơn 100 m đường ray bị hư hỏng nặng.