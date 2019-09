Taxi chặn đầu xe biển xanh: Tài xế taxi say rượu

Ngày 25.9, Công an H.Triệu Phong (Quảng Trị) cho hay đã lấy lời khai ban đầu của ông Lê Thọ Quang (47 tuổi, trú xã Triệu Giang, H.Triệu Phong), tài xe taxi Sun, người chặn xe biển xanh ngay giữa QL1 vào đêm 23.9.

Tài xế Quang cho biết do say rượu nên ông điều khiển taxi chạy ngược chiều trên QL1 nhưng vẫn nghĩ đang đi đúng đường, còn các xe khác đi sai đường. Do đó, ông chặn các xe khác lại, trong đó có xe biển xanh 80A - 031.49