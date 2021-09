Tây Ninh: Casino Campuchia rao tuyển người Việt Nam, xuất cảnh trái phép gia tăng

Làm việc trong casino 20 - 30 triệu đồng/tháng ?

Ngày 30.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (Tây Ninh) vẫn đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Kích (62 tuổi), Phạm Văn Thành (41 tuổi, con Kích), Phạm Văn Lập (39 tuổi, con Kích), Dương Thị Hoa Tươi (40 tuổi, vợ Lập) và Hồ Thị Ngọc Thủy (41 tuổi, bạn gái của Kích; cùng ngụ xã Phước Vinh, H.Châu Thành) để điều tra về hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép

Những người xuất cảnh trái phép, tìm việc làm tại Campuchia có tuổi đời còn rất trẻ. NGỌC HÀ

Cả 5 người trên đã tổ chức đưa 27 người từ TP.HCM, Hải Dương, Thanh Hóa, Lào Cai, An Giang, Cao Bằng, Long An, Hà Nội, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bến Tre…xuất cảnh trái phép sang Campuchia bị công an bắt giữ vào tối ngày 28.9 tại khu vực biên giới thuộc ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh (H.Châu Thành). Tại CQĐT, những người xuất cảnh trái phép cho biết, trong quá trình tìm việc làm trên mạng xã hội , họ được giới thiệu sang Campuchia làm việc cho các cơ sở đánh bạc với mức lương cao.

Trước đó, vào lúc 18 giờ 30 ngày 20.9, Công an H.Châu Thành cũng đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Tâm Bước (45 tuổi, ngụ xã Thành Long , H.Châu Thành) điều khiển xe máy chở T.D.T (29 tuổi, ngụ Gia Lai) đi về hướng biên giới, nhằm xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Nguyễn Tâm Bước bị cơ quan công an bắt giữ. NGỌC HÀ

Tại cơ quan công an, T.D.T cho biết, trước đó có lên trang Chợ tốt để kiếm việc làm thì thấy tài khoản HR... đăng tin "Tìm người chăm sóc khách hàng game online " bên nước Campuchia. T. trao đổi với phía tuyển dụng và được biết trong 3 tháng đầu công ty trả 18 triệu đồng/tháng, sau khi tuyển chính thức tăng lên 23 triệu đồng/tháng. Theo hướng dẫn của bên tuyển dụng, T. đến Tây Ninh rồi nghỉ tại 1 khách sạn, sau đó được Bước đến đón chở qua Campuchia.

Còn vào chiều ngày 10.9, Công an H.Tân Biên đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ Lê Văn Trung (45 tuổi, ngụ TX.Hòa Thành, Tây Ninh) điều khiển xe máy chở 3 phụ nữ ra hướng biên giới để xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Tại cơ quan công an, 3 phụ nữ này khai, thông qua mạng Facebook tìm kiếm việc làm và được 1 tài khoản giới thiệu việc làm tại Casino ở Campuchia với mức lương từ 20 - 30 triệu đồng/tháng

Casino đăng tuyển dụng người Việt Nam, xuất cảnh trái phép gia tăng

Theo thống kê của Công an Tây Ninh, chỉ tính từ đầu tháng 9.2021 đến nay, lực lượng công an phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện và bắt giữ 19 vụ với 85 đối tượng trên địa bàn các huyện biên giới . Trong đó đa phần là thanh thiếu niên (từ 20 đến 30 tuổi) đang có nhu cầu tìm việc làm, cư ngụ ở các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Thượng tá Trần Minh Kiệt, Phó trưởng phòng An ninh đối ngoại Công an Tây Ninh nhận định: "Nguyên nhân thời gian gần đây trình trạng người dân xuất cảnh trái phép qua Campuchia trên tuyến biên giới diễn biến phức tạp do nhu cầu tìm người làm việc cho các Casino ở Campuchia tăng. Thông qua các mạng xã hội Zalo, Facebook, Wechat... các đối tượng ở Campuchia đã đăng tải thông tin, tuyển dụng người ở Việt Nam vào làm việc, với mức lương rất cao và mọi chi phí đi lại được người ở Campuchia chi trả trước. Trong khi đó, hiện nay số lượng lớn thanh thiếu niên Việt Nam lại đang tìm việc làm nên khi thấy những lời mời chào đó đã dễ dàng chấp thuận".

Công an H. Tân Biên xử phạt hành chính 3 phụ nữ (3 triệu đồng/người) về hành vi qua lại biên giới nhưng không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định. NGỌC HÀ

Cũng theo thượng tá Kiệt, khi người tìm việc đồng ý thì các đối tượng này móc nối với các đối tượng ở Việt Nam để tổ chức thành đường dây sắp xếp, hướng dẫn đưa họ xuất cảnh bằng các đường tiểu ngạch trái phép sang Campuchia.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xuất cảnh trái phép và qua lại biên giới không làm thủ tục, hiện công an đang điều tra 3 vụ với 8 đối tượng có dấu hiệu của về hành vi “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Coi chừng rơi vào bẫy buôn người

Cũng theo Công an Tây Ninh, sau khi sang Campuchia, số người xuất cảnh trái phép được bố trí vào làm các công việc như: quản lý trang mạng, tiếp viên karaoke, massage, lôi kéo người tham gia đánh bạc trực tuyến... Nếu làm việc không đạt chỉ tiêu hoặc có ý định bỏ về Việt Nam thì bị đe dọa, đánh đập và bị bán lại cho các casino khác hoặc đòi bồi thường toàn bộ chi phí từ 5.000 - 10.000 USD. Không chịu được áp lực, nhiều người đã bỏ trốn trở về Việt Nam trình báo với cơ quan chức năng.

Một số trường hợp, chết không rõ nguyên nhân, như nạn nhân G.V.L (28 tuổi, ngụ Bắc Giang) xuất cảnh trái phép sang Campuchia ngày vào ngày 14.9, thì đến ngày 19.9 được phát hiện tử vong dưới hồ nước gần 1 Casino tại Campuchia. Tiếp đến, ngày 21.9, một người nước ngoài khác cũng rơi từ tầng 5 của 1 Casino tại Campuchia tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Trong khi đó, hệ lụy từ hoạt động tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép cũng gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Nhiều đối tượng đã bị bắt và phải trả giá cho việc làm sai trái của mình. Như gần đây nhất, ngày 10.9 và 13.9, TAND H. Châu Thành và H.Bến Cầu đã mở 2 phiên toà xét xử 14 bị cáo trong đường dây “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” với tổng hình phạt hơn 60 năm tù.

Một số đối tượng xuất cảnh trái phép bị Công an Tây Ninh bắt giữ. NGỌC HÀ