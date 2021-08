Tây Ninh: CSGT đưa 4 thanh niên đi bộ hơn 60 km trong đêm trở về quê

Trong quá trình làm việc, người chủ không trả tiền nên cả 4 người rủ nhau cùng đi bộ trở về nhà trên quãng đường gần 100 km. Khoảng 3 giờ ngày 16.8, cả 4 đi bộ được khoảng hơn 60 km thì trời đã tối, ai cũng mệt lã vì đói và lúc này trời sắp đổ mưa.

Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, 4 người ở xã Thạnh Đức, xã Hiệp Thạnh (H.Gò Dầu) và xã An Thạnh (H.Bến Cầu), cách vị trí chốt dịch 20 - 30km. Lúc này, trung úy Trần Minh Thái, CSGT Công an TX Hòa Thành (tổ trưởng) báo cáo và xin ý kiến chỉ huy, trưng dụng xe ô tô đặc chủng và điều động 2 cán bộ CSGT đưa 4 thanh niên trên về giao lại cho công an các địa phương, để thực hiện các quy định phòng chống dịch