Tây Ninh: Khởi tố 'ổ nghiện' kiêm phân phối ma túy

Ngày 181, Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can: Nguyễn Tấn Cao (45, ngụ ấp B4, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu), Lý Thành Dư (26 tuổi, ngụ xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu), Đào Đình Trọng (24 tuổi, ngụ xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu) về tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào ngày 8.1, Công an huyện Dương Minh Châu bắt quả tang Cao đang bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho các con nghiện. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 7 bịch ma túy trên 15 triệu đồng, 2 bộ sử dụng ma túy, 2 xe mô tô cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, các bị can khai nhận, do nghiện ma túy đã lâu, nghề nghiệp không ổn định , nên hành nghề bán ma tuý đồng thời sẵn ma túy để sử dụng. Vì vậy, cứ khoảng 3 ngày, Cao và Trọng điều khiển xe mô tô xuống TP.HCM mua ma túy từ 40 - 50 triệu đồng, rồi chia nhau mỗi người một phần về nhà cất giấu.