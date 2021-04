Teo tóp rừng thông nội ô Đà Lạt

Hai thửa đất có thông bị cưa hạ thuộc khu bảo tồn kiến trúc Ngày 24.9.2012, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 2006/QĐ-UBND thu hồi 2 thửa đất số 17 và 19 Trần Hưng Đạo. Lý do, CADASA không đưa đất vào sử dụng, trong khi CADASA chưa có vốn đầu tư khu hội nghị, hội thảo tại 2 thửa đất này. Sau khi thu hồi, tỉnh Lâm Đồng thực hiện bán đấu giá hai thửa đất trên. Kết quả, thửa số 17 diện tích 1.435 m2, ông Huỳnh Đức Thuận (con trai ông H.Đ.H, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng) đấu trúng. Với thửa số 19 diện tích 1.584 m2, bà Hồ Thị Kim Trang (sui gia ông H.Đ.H) đấu trúng, rồi cho tặng vợ chồng ông Huỳnh Đức Khánh (con trai ông H.Đ.H). Đây là đất thuộc quy hoạch bảo tồn kiến trúc, di sản nhưng ông Thuận và bà Trang lại được UBND TP.Đà Lạt cấp giấy chứng nhận sử dụng đất ở đô thị lâu dài. Theo Quyết định 704/QĐ-TTg (năm 2014) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đường Trần Hưng Đạo là trục đường quy hoạch bảo tồn kiến trúc, di sản. Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường thông 3 lá bị cưa hạ trái phép tại thửa 17 và 19 Trần Hưng Đạo (Đà Lạt) Đến ngày 8.2.2017, UBND tỉnh Lâm Đồng lại ban hành Quyết định 299 về việc thu hồi 13 căn biệt thự trên để giao cho UBND TP.Đà Lạt quản lý. Sau đó, Quyết định 299 được thay thế bởi Quyết định 405 ban hành vào ngày 27.2.2017. Do đó, CADASA khởi kiện UBND tỉnh Lâm Đồng ra tòa. Ngày 31.8.2017, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và ra quyết định chấp nhận các nội dung khởi kiện của CADASA, đồng thời tuyên hủy Quyết định 299 và 405 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thu hồi 13 căn biệt thự cổ trên. Không chấp nhận bản án này, UBND tỉnh Lâm Đồng kháng cáo lên TAND cấp cao tại TP.HCM. Tòa phúc thẩm cũng bác bỏ đơn kháng cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng và giữ y án sơ thẩm. Một diễn biến khác, do CADASA chưa trả các khoản nợ nên tháng 1.2018, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng khởi kiện CADASA ra tòa để yêu cầu phải trả nợ ngân sách và tiền phạt hơn 19,8 tỉ đồng (tính đến ngày 31.12.2017). Sau nhiều lần tạm hoãn, ngày 8.4.2021, TAND tỉnh Lâm Đồng đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, phiên tòa phải tạm ngưng do HĐXX nhận thấy vụ án còn nhiều tình tiết phức tạp cần phải xem xét, làm rõ. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, tháng 12.2005, Công ty CP đào tạo - nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin CADASA (CADASA) được UBND tỉnh Lâm Đồng bàn giao khu biệt thự cổ và 2 thửa đất trống số 17 và 19 Trần Hưng Đạo, P.10 (Đà Lạt) để thực hiện việc trùng tu. Tuy nhiên, thay vì giao đủ 13 căn biệt thự, tỉnh Lâm Đồng chỉ giao 11 căn và đề nghị giao chậm 2 căn. Sau khi hoàn thành việc trùng tu, đầu năm 2010 CADASA chính thức đưa vào sử dụng cụm biệt thự cổ với tên gọi DaLat CADASA Resort và bảo vệ khá tốt rừng thông trong khu vực quản lý. Theo hợp đồng, thời điểm CADASA phải trả tiền thuê biệt thự và đất cho chu kỳ thứ hai (2011 - 2015) là tháng 12.2011, nhưng do khó khăn về tài chính , CADASA gửi đơn xin gia hạn đến tháng 12.2015 và được tỉnh Lâm Đồng chấp thuận. Mặt khác, CADASA có văn bản đề nghị Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng tính lại giá thuê, nhưng không được chấp thuận.