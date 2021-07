Thái Bình: Bắt gã đàn ông phục kích đánh trọng thương hàng xóm

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Giết người" xảy ra tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, H.Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình và ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đào Văn Thịnh (43, trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, H.Quỳnh Phụ) để điều tra về hành vi "Giết người". Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 28.6, Đào Văn Thịnh đến nhà ông Đào Đình Cửu (81 tuổi), bà Vũ Thị Mộc (78 tuổi), là bố mẹ vợ (thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa) để nói chuyện. Sau đó, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Thịnh đã dùng dao chém bố mẹ vợ và vợ là chị Đào Thị Sim (43 tuổi) tử vong. Sau khi gây án, Thịnh đã đến Công an xã Quỳnh Hoa đầu thú.