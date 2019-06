Thái Bình: Cán bộ phòng nội vụ huyện Đông Hưng tử vong bất thường tại phòng làm việc

Sáng 15.6, thượng tá Nguyễn Quốc Vương, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình, cho biết các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh này đang phối hợp với Công an huyện Đông Hưng điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Trọng Hữu (37 tuổi, ngụ thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng), chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Đông Hưng.

Trước đó, tối 14.6, vợ anh Hữu không thấy chồng về ăn cơm nên đến cơ quan tìm. Tại đây, vợ anh Hữu và bảo vệ cơ quan phát hiện anh Hữu tử vong tại phòng làm việc , cổ có vết thương sâu.

Nhận được tin báo sự việc, Công an huyện Đông Hưng và Công an tỉnh Thái Bình đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, đến ngày 15.6, cơ quan công an vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân cái chết của anh Hữu.

Theo người thân và đồng nghiệp, trước khi tử vong, anh Hữu không có biểu hiện gì bất thường. Thi thể anh Hữu đã được bàn giao cho người nhà làm lễ an táng.