Thẩm mỹ viện dẫn đầu danh sách bị vu khống, nói xấu trên mạng xã hội

Tại tọa đàm Doanh nghiệp nói không với vu khống trục lợi trên mạng xã hội do Báo Người Lao động tổ chức sáng 14.12, Phó giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM Từ Lương, cho biết TP.HCM có khoảng 14 triệu tài khoản trong số 62 triệu tài khoản mạng xã hội trên toàn quốc.

Theo thống kê, Sở TT-TT nhận đơn phản ánh, tố cáo, khiếu nại nhiều nhất là nhóm liên quan đến thẩm mỹ viện , phòng khám tư nhân, kế đến là nhóm bất động sản và cuối cùng là các tranh chấp khác về dân sự. Thực tế, nhiều người khi gặp chuyện thì gửi đơn tố cáo công an, nhưng công an lại chuyển về Sở TT-TT do không giải quyết các tranh chấp dân sự.