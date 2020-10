Thảm nạn ở vùng cao Quảng Nam: Cuộc tìm kiếm đẫm nước mắt

Báo Thanh Niên tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp các nạn nhân Chiều 30.10, đại diện Báo Thanh Niên tại Quảng Nam đã đến Trung tâm y tế H.Bắc Trà My (Quảng Nam) trao 24 triệu đồng cho 8 nạn nhân (3 triệu đồng/người) may mắn thoát chết trong vụ sạt lở núi ở thôn 1, xã Trà Leng. Trong số 8 nạn nhân đang được điều trị, có trường hợp chị Hồ Thị Diệu (28 tuổi) mất cùng lúc 3 người con (con lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất mới hơn 2 tháng tuổi); các con của chị bị đất đá chôn vùi khi đang được gửi bên nhà hàng xóm. Vợ chồng chị cùng đứa con gái hơn 2 tuổi may mắn thoát chết. PV Thanh Niên cũng đã trao 5 triệu đồng hỗ trợ cho cụ Hồ Văn Đề trước mất mát đặc biệt lớn (gia đình có 8 người chết và mất tích). Đây là khoản hỗ trợ khẩn cấp do bạn đọc đóng góp với mong muốn góp phần xoa dịu nỗi đau. Mạnh Cường - Hoàng Sơn