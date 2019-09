Thẩm phán, giảng viên bị tố 'bắt' 3 bé: Có thể xử lý thêm hành vi khác

* Thẩm phán, giảng viên bị tố 'bắt' 3 bé: Tài sản bị tháo gỡ làm hư hỏng, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Vụ việc xông vào nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm “bắt” 3 đứa bé, ngoài động thái khởi tố vụ án “xâm phạm bất hợp pháp chỗ ở của người khác”, nhiều ý kiến cho rằng cơ quan bảo vệ pháp luật có thể xem xét xử lý thêm về hành vi bắt, giữ... người trái pháp luật; hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Công an khám nghiệm nơi thẩm phán, giảng viên bị tố chiếm nhà, "bắt" 3 em bé

Ngày 29.9, bà Hoàng Thị Thu Thảo (người mua căn nhà của bà H.T.A.Ch - đứng tên chủ sở hữu căn nhà trên) bức xúc: “Sau khi ông Tùng, người phụ nữ áo vàng tên Tâm (không phải tên Linh như thông tin ban đầu) đưa nhóm người vào chiếm giữ nhà tôi, họ đã tháo gỡ kệ tủ của 17 phòng, gây thiệt hại khoảng 200 triệu đồng; tháo 30 cánh cửa phòng, cửa toilet bị hư hại không thể sử dụng lại được (trị giá 400 triệu đồng); bồn rửa mặt, bồn rửa chén, bồn tắm bị cạy lên thiệt hại hơn 100 triệu đồng; 15 cặp vòi sen bị gãy; 30 bộ rèm cửa bị xé rách hư hại hơn 70 triệu đồng; nhiều ti vi, máy lạnh, lò vi sóng, đồ điện tử bị hư hỏng. Ngày mai, tôi sẽ cho lập vi bằng lại để đánh giá thiệt hại tài sản”.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên , mấy ngày trước và hôm qua (29.9), Cơ quan CSĐT, Công an Q.1 nhiều lần triệu tập ông Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) đến trụ sở làm việc để đẩy nhanh tiến độ điều tra

Đồng thời công an đang xác minh, ghi nhận lời khai của tài xế taxi (Mai Linh) tên T.A.T, là người được Tổng đài taxi báo chạy đến số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) đón khách vào chiều 19.9. Người này là một trong những nhân chứng chứng kiến cảnh “bắt” người đưa lên taxi và cảnh giành giật, giằng co, xô xát nhau gây náo loạn khu phố. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang gấp rút xác định danh tính của người phụ nữ áo vàng tên Tâm đi cùng ông Tùng có mặt từ đầu trong ngày xông vào nhà bà Thảo “bắt” bé H.M.K (3,5 tháng tuổi, là con của bà Thảo) đưa lên taxi, sau đó đưa cho ông Nguyễn Hải Nam , thẩm phán TAND Q.4 (TP.HCM) ẵm, để ghi nhận lời khai phục vụ công tác điều tra.