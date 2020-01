Thăng hàm thiếu tá cho đại úy công an hy khi làm nhiệm vụ chiều 30 Tết

Trưa 25.1, tại nhà tang lễ thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Bộ Công an và Công an thành phố Cần Thơ tổ chức lễ truy điệu đại úy Nguyễn Thanh Hải , công tác tại Công an phường An Hội, quận Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ), người đã hy sinh khi làm nhiệm vụ vào chiều 30 tháng Chạp Tết Canh Tý 2020.