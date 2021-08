‘Thánh chửi’ Dương Minh Tuyền 'thoát' hình sự vụ sử dụng ma túy ở Ninh Bình

Ngày 1.8, thông tin từ Công an TP.Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Ninh Bình vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 bị can trong vụ “bay lắc” ở quán karaoke Phan Tom (TP.Ninh Bình).