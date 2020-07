Thanh Hóa: Bắt nghi phạm viết đơn thư nặc danh để hạ uy tín bí thư huyện

Chiều 22.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với nghi phạm Lê Hùng Mạnh (73 tuổi, ngụ tại xã Thuần Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước , quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.