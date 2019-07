Thanh Hóa bổ nhiệm Trưởng công an thành phố thay ông Nguyễn Chí Phương

Chiều 23.7, tại trụ sở Công an thành phố Thanh Hóa, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Lê Ngọc Anh, Phó trưởng Công an thành phố Thanh Hóa làm Trưởng công an thành phố Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Hải Trung tin tưởng, trên cương vị mới, thượng tá Lê Ngọc Anh sẽ không ngừng phát huy tinh thần, trách nhiệm, tiếp tục xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và trong đơn vị; chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh ; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh công an nhân dân…

Tân Trưởng công an thành phố Thanh Hóa phát biểu nhận nhiệm vụ sai khi được bổ nhiệm ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Như vậy, sau gần 7 tháng, cựu đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng công an thành phố Thanh Hóa bị tước danh hiệu công an nhân dân, Công an thành phố Thanh Hóa đã có tân trưởng công an.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, cuối tháng 11.2018, ông Đỗ Đức Hiếu (nguyên cán bộ thuộc Đội Cảnh sát trật tự Công an thành phố Thanh Hóa) đã có đơn kêu cứu khẩn cấp gửi đến các cơ quan chức năng và Báo Thanh Niên, tố cáo đại tá Nguyễn Chí Phương , Trưởng công an thành phố Thanh Hóa, nhận 260 triệu đồng để giúp ông này thoát tội “trộm cắp tài sản”.

Thanh tra Bộ Công an đã vào cuộc điều tra và kết luận đại tá Nguyễn Chí Phương có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ. Ngày 3.1.2019, đại tá Phương chính thức bị đình chỉ công tác. Đến chiều ngày 25.1, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tước danh hiệu công an nhân dân đối với đại tá Nguyễn Chí Phương.

Vụ án sau đó được chuyển cho Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục điều tra. Đơn vị này đã xác định ông Nguyễn Chí Phương có dấu hiệu tội phạm "nhận hối lộ" theo quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự, nên ngày 25.1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Chí Phương

Đến ngày 26.1, khi Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Chí Phương thì trước đó, vào lúc 4 giờ sáng cùng ngày bị can này nhập viện cấp cứu do đột qụy, nên chưa thực hiện được lệnh bắt để tạm giam.