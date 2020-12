Thanh Hóa: Đã xác định 3 thanh niên ném 'bom bẩn' vào nhà riêng vợ chồng nhà báo

Ngày 18.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP.Thanh Hóa đã xác định và đã triệu tập 3 thanh niên đến cơ quan công an để làm việc về vụ việc ném “bom bẩn”, là dầu luyn, sơn, mắm tôm vào nhà vợ chồng nhà báo Nguyễn Thanh Tuấn, phóng viên Báo Người Lao Động và Nguyễn Thị Thùy, phóng viên Báo Dân Trí (cả 2 đều thường trú tại Thanh Hóa, ngụ tại P.Đông Vệ, TP.Thanh Hoá).