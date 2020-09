Thanh Hóa: Điều tra vụ nữ sinh lớp 8 mang thai 5 tháng tuổi

Ngày 27.9, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ nữ sinh N.T.N (13 tuổi, học sinh lớp 8, ngụ xã Quảng Long, H.Quảng Xương, Thanh Hóa) mang thai 5 tháng tuổi

Trước đó, chị N.T.H (ngụ xã Quảng Long) có đơn trình báo gửi cơ quan chức năng về việc con chị là cháu N. có quan hệ với một thanh niên tên L. (28 tuổi, ngụ xã Quảng Hòa, H.Quảng Xương) dẫn đến có thai ; đề nghị cơ quan chức năng điều tra.

Cũng theo đơn của chị H., tính đến ngày 27.9 em N. đã mang thai 5 tháng tuổi và hiện phải nghỉ học. UBND xã Quảng Long xác định việc chị H. trình báo N. mang thai là đúng sự thật và chuyển vụ việc tới cơ quan công an để điều tra, xử lý. Công an H.Quảng Xương đã điều tra, sau đó chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.