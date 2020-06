Thanh Hóa: Hai bố con chết bất thường dưới giếng

Chiều 8.6, thông tin từ Công an xã Triệu Lộc (H.Hậu Lộc, Thanh Hóa) cho biết, Công an H.Hậu Lộc đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ vụ việc hai bố con tử vong dưới giếng khơi của gia đình