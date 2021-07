Thanh Hóa phá đường dây cá độ bóng đá 150 tỉ đồng

Ngày 15.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.Thanh Hóa và Công an H.Mường Lát (Thanh Hóa) triệt phá đường dây cá độ bóng đá có tổng số tiền giao dịch gần 150 tỉ đồng