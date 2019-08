Thanh Hóa yêu cầu cán bộ không nghỉ lễ 2.9 tập trung ứng phó với bão số 4

Sáng ngày 29.8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trời vẫn hửng nắng, nhưng người dân, chính quyền địa phương khu vực ven biển và cả miền núi đang phải khẩn trương chuẩn bị ứng phó với bão số 4 được dự báo sẽ đổ đổ bộ vào bờ vào chiều 30.8 tới.

Tại các huyện ven biển Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia và thành phố Sầm Sơn, từ 5 giờ ngày 29.8, chính quyền địa phương đã thực hiện lệnh cấm biển . Đến 9 giờ sáng cùng ngày, tàu thuyền và các loại bè mảng đã cơ bản đã được ngư dân đưa vào khu vực neo đậu, tránh trú an toàn.

Tàu thuyền của ngư dân huyện Hoằng Hóa neo đậu tại cảng để tránh bão số 4 ẢNH MINH HẢI

Đối với khu vực 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là 2 huyện Quan Sơn, Mường Lát, những địa phương vừa bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão số 3, công tác ứng phó với bão số 4 cũng đang gấp rút triển khai.

Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát, cho biết bắt đầu từ chiều nay (29.8), các tổ công tác cấp huyện và các xã sẽ bắt đầu ra quân túc trực 24/24 ở những thôn, bản, vùng có nguy cơ sạt lở , lũ ống lũ quét để ứng phó với bão số 4.

Theo ông Cường, đối với cấp huyện, đã thành lập 8 tổ công tác gồm các lực lượng biên phòng, quân sự , công an sẽ xuống các xã để túc trực, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 4. Các xã đã thành lập hơn 10 tổ công tác để ứng trực 24/24 giờ ở hơn 10 thôn, bản có nguy cơ sạt lở cao.

Chưa khắc phục xong hậu quả của ảnh hưởng bão số 3, nhiều huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa lại gồng mình ứng phó với bão số 4 ẢNH MINH HẢI

Ngoài ra, UBND huyện Mường Lát đã chỉ đạo các phương tiện, máy móc tập trung ở các đầu đường quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua địa bàn huyện, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu sẵn sàng khắc phục các sự cố sạt lở đường. Vì theo đánh giá của UBND huyện Mường Lát, một khi giao thông bị ách tắc, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng chống thiên tai

“Cúng tôi đã họp ban chỉ đạo cấp huyện, và thống nhất huy động 100% quân số các đơn vị như biên phòng, công an, quân sự, cán bộ huyện và xã để túc trực ứng phó với bão số 4. Không giải quyết cho việc nghỉ lễ dịp 2.9, để tập trung phòng chống bão. Có thể ngày 2.9, thì bão đã tan, nhưng thường sau bão sẽ có mưa lớn kéo dài, gây nguy hiểm. Đặc biệt, trên địa bàn huyện vừa trải qua đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 những ngày đầu tháng 8 vừa qua. Do đó, chúng tôi chỉ đạo nếu khu vực nào có lượng mưa từ 100 mm trở lên, sẽ bố trí sơ tán dân tới khu vực an toàn”, ông Cường nói.

Nhiều đoạn đường đứt gãy, sạt lở do ảnh hưởng của bão số 3 chưa khắc phục xong lại đối mặt với nguy cơ sạt lở ẢNH PHÚC NGƯ

Ông Vũ Văn Đạt, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), cho biết huyện đã ban hành công điện khẩn đến các đơn vị, địa phương để chuẩn bị đối phó với bão số 4, mặc dù nhiều nơi đang còn phải khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.

UBND huyện Quan Sơn đã cảnh báo các địa phương phải đặc biệt quan tâm đến 6 tuyến giao thông đi qua sông Luồng và sông Lò để bảo đảm tính mạng cho người dân qua lại khi có mưa lớn. Trong đó có tuyến từ bản Bo Hiềng qua sông Luồng để vào bản Sa Ná (xã Na Mèo), nơi vừa bị lũ quét tàn phá hơn 30 ngôi nhà và cuốn trôi 15 người dân do ảnh hưởng của bão số 3, vào ngày 3.8.

Đối với các xã có tuyến giao thông có nguy cơ chia cắt, chủ động bố trí lực lượng để cảnh báo khi nước dâng bị chia cắt tuyến và hướng dẫn giao thông qua các tuyến đường có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện qua lại.. Nghiêm cấm người qua lại khi thiếu an toàn.

Tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện lệnh cấm biển từ 5 giờ ngày 29.8 ẢNH MINH HẢI

Theo báo cáo tổng hợp của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, tính đến 17 giờ ngày 28.8, toàn tỉnh đã có 3.449 phương tiện với 9.123 ngư dân đã vào nơi tránh trú an toàn. Hiện còn 3.839 tàu thuyền, bè mảng với 16.431 ngư dân đang hoạt động trên biển. Trong đó, có 3 tàu cá của ngư dân xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc vẫn chưa liên lạc được.

Chiều ngày 28.8, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã ra công điện khẩn yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn các đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố tập trung lực lượng để ứng phó với bão số 4. Theo đó, phải chủ động để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Đối với nông nghiệp, tổ chức cho người dân và các lực lượng thu hoạch diện tích lúa mùa đã chisn từ 80% trở lên theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.