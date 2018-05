Thành lập cơ quan chuyên trách kiểm soát thu nhập quan chức?

Vẫn thu thuế 45% với tài sản không chứng minh được nguồn gốc

Trước nhiều ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung quy định xác minh một tỷ lệ nhất định các bản kê khai tài sản, thu nhập theo xác suất được thực hiện hằng năm; thậm chí ý kiến đề nghị cần xác minh đối với tất cả các bản kê khai, Chính phủ đã bổ sung quy định về các trường hợp tiến hành xác minh, như xác minh chủ động theo kế hoạch hằng năm được xây dựng theo phương pháp lựa chọn ngẫu nhiên về đối tượng xác minh; để phục vụ cho công tác cán bộ khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền…

Chính phủ vẫn giữ phương án truy thu thuế 45% đối với những tài sản không xác minh được nguồn gốc với 4 lý do, trong đó đáng chú ý có lý do phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể ở nước ta hiện nay; thể hiện rõ tinh thần việc thu thuế không loại trừ trách nhiệm hình sự và tịch thu tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai, nếu như các cơ quan tiến hành tố tụng chứng minh được tài sản đó là do phạm tội mà có, để tránh cách hiểu theo hướng hợp pháp hóa 55% giá trị còn lại của tài sản, thu nhập không có nguồn gốc rõ ràng...