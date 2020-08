Thanh niên đi xe máy từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi âm tính với Covid-19

Mẫu bệnh phẩm của thanh niên nói trên cũng được gửi cho Viện Pasteur Nha Trang kiểm tra để xác định kết quả cuối cùng là có dương tính với Covid-19 hay không. Trong thời gian chờ kết quả, chính quyền và ngành y tế H.Bình Sơn đã thực hiện các công tác cần thiết để phòng ngừa lây lan, trong đó có điều tra, truy vết ban đầu.

Theo đó, ngày 19.7, anh C. đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để thăm BN 998 và ở trọ tại TP.Đà Nẵng đến ngày 11.8.

Trưa 11.8, anh C. chở bạn gái từ TP.Đà Nẵng về nhà bạn gái ở thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ, H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), sau đó quay về nhà ở tổ dân phố 2, TT.Châu Ổ.

Trên đường về, anh C. thấy... nóng và mệt nên đến thẳng Trạm y tế TT.Châu Ổ khai báo y tế . Các y, bác sĩ tại trạm y tế thăm khám, thấy C. có triệu chứng Covid -19 nên đưa đến Trung tâm y tế H.Bình Sơn. Tại đây, anh C. được bố trí cách ly tại phòng riêng thuộc Khoa Nội tổng hợp - bệnh nhiệt đới.