Thanh tra toàn diện các dự án liên quan rừng ở Bảo Lâm

Ngày 6.9, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết đang chỉ đạo thanh tra toàn diện các dự án liên quan rừng ở H.Bảo Lâm; giao Công an tỉnh điều tra, xử lý các sai phạm liên quan rừng , đất rừng. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu xem xét lại quy trình cấp phép và quản lý các dự án liên quan rừng, vì thực hiện những thủ tục đầu tiên là Sở KH-ĐT, nhưng sau đó là trách nhiệm của các ngành TN-MT; NN-PTNT và địa phương có dự án.

Như Thanh Niên phản ánh, Bảo Lâm là “điểm nóng” vi phạm lâm luật khoảng 10 năm nay tại Lâm Đồng với nhiều chiêu thức phá rừng để lấy gỗ quý, chiếm đất sản xuất; nhiều chủ dự án sang nhượng, chia cắt, xé nhỏ dự án thành nhiều chủ đầu tư, nhưng không làm thủ tục pháp lý... Ngày 19.2, Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố 3 bị can liên quan vụ khai thác rừng trái pháp luật với diện tích 75,8 ha, trữ lượng gỗ trên 3.509 mđể trồng cao su tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bắc (Công ty lâm nghiệp Lộc Bắc). Các bị can bị khởi tố về tội danh “vi phạm quy định về quản lý rừng” gồm: ông Lê Văn Minh, nguyên Giám đốc Sở NN-PTNT Lâm Đồng (đã nghỉ hưu), ông Lê Quang Nghiệp, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng (hiện là Phó phòng Tổ chức Sở NN-PTNT Lâm Đồng) và ông Mai Hữu Chanh, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty lâm nghiệp Lộc Bắc. Dù bị khởi tố nhưng đến tháng 9.2020, hai ông Nghiệp và Chanh vẫn đến cơ quan điều hành công việc bình thường.