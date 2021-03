Thanh tra việc đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em

Đây là yêu cầu trong công văn hỏa tốc về tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em (TE) vừa được Ủy ban Quốc gia về TE gửi các bộ: Xây dựng, GD-ĐT, Y tế, VHTT-DL, TT-TT, Công an; các tổ chức đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư trong tối nay, 1.3.

Theo Bộ LĐ-TB-XH, Cơ quan thường trực Ủy ban quốc gia về TE, trong thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc TE bị rơi, ngã từ các khu chung cư, nhà cao tầng dẫn đến tai nạn, thương tích nghiêm trọng và tử vong.

Đặc biệt, trong ngày hôm qua, 28.2, một bé gái 3 tuổi bị rơi từ tầng 12 chung cư thuộc P.Thanh Xuân Trung (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) và được anh Nguyễn Ngọc Mạnh, tài xế ở H.Đông Anh (Hà Nội) kịp thời cứu sống.

Trước tình hình trên, Cơ quan thường trực Ủy ban quốc gia về TE yêu cầu các bộ, ngành, đoàn thể, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích TE, đặc biệt là phòng ngừa TE bị rơi, ngã.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26.5.2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền TE và bảo vệ TE, đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn, thương tích cho TE, phòng ngừa TE bị rơi, ngã ở các khu chung cư, nhà cao tầng.

Bên cạnh đó, cần rà soát các quy định và việc thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho TE tại gia đình, cộng đồng, trường học và các công trình xây dựng, khu chung cư, nhà cao tầng. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em. Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định đối với các vụ việc khiến TE bị tử vong do tai nạn, thương tích.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục về phòng, chống tai nạn, thương tích cho TE; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích TE đến cha mẹ, người chăm sóc trẻ, hộ gia đình, thôn, bản, xóm, ấp, tổ dân phố, khu dân cư, trường học, lớp học để bảo đảm an toàn cho TE và thực hiện việc cải tạo, sửa chữa các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích TE.

Tích cực triển khai xây dựng ngôi nhà an toàn theo Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH về việc ban hành tiêu chí Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích TE. Trong đó, các tiêu chí nhấn đến bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, đặc biệt là giai đoạn biết bò, chập chững biết đi.

Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng ngừa TE bị rơi, ngã tại các khu chung cư, nhà cao tầng; huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và của người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh báo, gia cố các khu vực có nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho TE.

Các bậc phụ huynh cần rà soát không gian sống

Để phòng, chống tai nạn thương tích cho TE tại các chung cư, nhà cao tầng, theo ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục TE (Bộ LĐ-TB-XH), rất nhiều các vụ rơi ngã từ các gia đình ở tầng cao cho thấy vẫn còn các bậc phụ huynh vẫn chưa rút ra bài học kinh nghiệm.

Ông Nam bày tỏ: “Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã có quy định trách nhiệm của Bộ Xây dựng là phải rà soát tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho TE; thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho TE ở các công trình xây dựng, chung cư, nhà cao tầng để phòng ngừa tai nạn TE, đặc biệt là gây ngã. Do đó, khi vụ việc xảy ra có thể làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm thuộc về ai, do thiết kế thi công không an toàn hay do cha mẹ xao nhãng”.

Ông Đặng Hoa Nam kêu gọi các bậc phụ huynh phải rà soát toàn bộ không gian sống, củng cố rào chắn, sắp xếp các thiết bị trong nhà cho hợp lý để phòng ngừa và lường trước các tai nạn có thể xảy ra với TE.

“Thời gian gần đây, các bậc phụ huynh Việt Nam quan tâm chăm lo nhiều hơn dinh dưỡng, học hành nhưng ít chưa nghĩ đến việc đảm bảo an toàn về thân thể, tính mạng do tai nạn thương tích gây ra. Do đó cần phải tăng cường truyền thông, bổ sung kiến thức cho các bậc phụ huynh trong phòng ngừa tai nạn thương tích cho TE”, ông Nam nhấn mạnh.