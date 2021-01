Tháo dỡ 12 công trình trái phép tại “làng biệt thự” dưới chân núi Voi

Chiều 8.1, tại buổi giao ban báo chí tháng 1 do Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức, ông Ngô Văn Ninh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết sau khi báo chí phản ánh việc hàng loạt công trình xây dựng trái phép tại “làng biệt thự” dưới chân núi Voi , lãnh đạo tỉnh có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các sở, ngành kiểm tra và kịp thời xử lý vi phạm. Đến nay thống kê tại đây có 55 công trình xây dựng trái phép, trong đó có 42 công trình của đồng bào dân tộc có từ trước, 13 công trình mới xây dựng. H.Đức Trọng đã vận động chủ 9 công trình tự tháo dỡ; 3 công trình tổ chức cưỡng chế tháo dỡ.

Như Thanh Niên đã phản ánh, từ giữa năm 2020, tại tiểu khu 268, thuộc thôn Định An, xã Hiệp An, H.Đức Trọng (Lâm Đồng), dưới chân núi Voi, sát Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt) hình thành “làng biệt thự” với hơn 50 ngôi nhà đã và đang xây dựng theo kiểu dáng nhà sàn. Theo UBND xã Hiệp An, những ngôi nhà trên đều xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp tỉnh giao cho Công ty cổ phần du lịch sinh thái Phương Nam thực hiện dự án du lịch dã ngoại, bảo vệ rừng, định canh cho đồng bào dân tộc tại chỗ.