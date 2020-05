Thâu tóm đất, đe dọa chủ quyền

Tăng mức tiền phạt hành chính tối đa của 10 lĩnh vực Trình bày tờ trình dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết dự thảo luật dự kiến tăng mức phạt tiền tối đa của 10 lĩnh vực, bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa của 6 lĩnh vực khác. Cụ thể, Chính phủ đề xuất tăng mức phạt tiền tối đa của 10 lĩnh vực: giao thông vận tải đường bộ và phòng chống tệ nạn xã hội từ 40 triệu đồng lên 75 triệu đồng; cơ yếu, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia, giáo dục từ 50 triệu đồng lên 75 triệu đồng; điện lực từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ 100 triệu lên 200 triệu; quản lý công trình thủy lợi (sửa đổi thành lĩnh vực thủy lợi), báo chí từ 100 triệu đồng lên 250 triệu đồng; kinh doanh bất động sản tăng từ 150 triệu đồng lên 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, Chính phủ dự kiến bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa của 6 lĩnh vực: tín ngưỡng, và đối ngoại (30 triệu đồng); cứu nạn, cứu hộ (50 triệu đồng); in, và an toàn thông tin mạng (100 triệu đồng); sở hữu trí tuệ (250 triệu đồng). Ngoài ra, dự thảo luật do Chính phủ trình cũng đề nghị bổ sung quy định cắt điện, nước tại địa điểm vi phạm đối với cá nhân tổ chức vi phạm trong xây dựng công trình, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như một biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.