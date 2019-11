Thầy dạy võ bị điều tra nghi án đánh nam sinh lớp 8 trọng thương

Ngày 26.11, Công an huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, cho biết đang điều tra làm rõ đơn trình báo của gia đình cháu Hoàng Công Khanh (học lớp 8, ngụ huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) bị một nhóm người đánh trọng thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 23.11 tại khu đô thị Huy Hoàng, xã An Đồng, huyện An Dương. Khi đó, cháu Hoàng Công Khanh đi đánh cầu lông về thì bị một nhóm người trong lớp học võ gần đó chặn đường đánh

Một số người chơi bóng chuyền cạnh hiện trường xảy ra vụ việc cho biết, cháu Khanh bị đá, đấm và đánh bằng gậy. Thấy cháu Khanh bị đánh đau, người dân đã lao vào can. “Trong số những người đánh cháu Khanh, có ông thầy dạy võ. Nếu không có người can, chắc cháu bé còn bị đánh đau hơn”, một nhân chứng cho biết.

Theo Công an huyện An Dương, thầy dạy võ trong nhóm người đánh cháu Khanh là ông Nguyễn Toàn Thắng (43 tuổi, đang công tác tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải Phòng). Công an huyện An Dương đã triệu tập ông Thắng lên làm việc.