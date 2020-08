Thầy giáo nhiễm Covid-19 sau khi được điều động đi coi thi là do sơ suất?

Vì sao địa phương giãn cách xã hội vẫn điều động thầy giáo đi coi thi?

Chiều 19.8, Bộ Y tế đã công bố thêm 4 BN Covid-19 trên cả nước, trong đó có BN 991, anh N.T.C (34 tuổi, khối Tân Thành, P.Cẩm An, TP.Hội An, Quảng Nam), giáo viên Trường THPT Nông Sơn (Quảng Nam). BN này là chồng của BN 981 (32 tuổi) được Bộ Y tế công bố vào ngày 18.8.

Điều đáng nói, sau khi Bộ Y tế công bố BN 981 nhiễm Covid-19 thì nhiều người dân thắc mắc tại sao TP.Hội An được giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ ngày 31.7, nhưng BN 991 từng đi chăm vợ từ Bệnh viện Đà Nẵng về nhưng vẫn được Sở GD-ĐT Quảng Nam cử coi thi tốt nghiệp THPT ở H.Phước Sơn (Quảng Nam)?.

Trả lời PV Thanh Niên, sáng 20.8, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, cho biết trước kỳ thi tốt nghiệp THPT (đợt 1) diễn ra trên địa bàn tỉnh thì Sở đã có văn bản chỉ đạo quyết liệt yêu cầu các đơn vị rà soát số cán bộ, giáo viên và chỉ điều động đi coi thi trong nội bộ nội hàm và vùng lân cận nội hàm ở những vùng không có giãn cách xã hội. Không điều động bất cứ trường hợp cán bộ, giáo viên nào liên quan đến F1, F2. Ông Quốc dẫn chứng minh rằng ngày 6.8, khi các thầy cô liên quan F1 và F2 được hiệu trưởng báo về thì Sở đã có Quyết định 1186 cho dừng đi coi thi ngay. Tinh thần chỉ đạo của Sở rất quyết liệt, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ GD-ĐT. Theo ông Quốc, từ ngày 13 - 17.7, thầy N.T.C. chăm vợ tại Bệnh viện Đà Nẵng. Sau khi xuất viện về được vài ngày thì nghe thông tin dịch Covid-19 bùng phát tại Đà Nẵng nên ngày 31.7, vợ chồng thầy N.T.C. đến trạm y tế xã Cẩm Thanh (TP.Hội An) để khai báo y tế. “Từ ngày 13 - 31.7, đi khai báo thì cũng đã gần 20 ngày, thầy thấy sức khỏe mình bình thường, vợ thầy bình thường lại không yêu cầu cách ly, thầy C. thấy đơn giản nên đã đi coi thi nhưng không khai báo cho hiệu trưởng nhà trường”, ông Quốc nói.

Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong khu cách ly ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Do thầy giáo sơ suất?

Theo ông Quốc, sau khi sự việc xảy ra thì thầy C. đã có đơn báo cáo xin lỗi Giám đốc Sở GD-ĐT vì nghĩ đơn giản nên dẫn đến ảnh hưởng việc chung của ngành giáo dục. “Nếu thầy C. mà báo với hiệu trưởng thì sẽ cho nghỉ coi thi ngay. Do thầy này không báo qua hiệu trưởng nên họ không nắm. Vì thấy thầy C. thấy sức khỏe mình bình thường nên mới cho đi coi thi và mới có ra chuyện như thế này”, ông Quốc giải thích.

Cũng theo ông Quốc, ngày 10.8, thầy C. coi thi ở Trường THPT Khâm Đức (TT.Khâm Đức, H.Phước Sơn) xong thì ngày 14.8, thì vợ thầy C. mới đi lấy mẫu thì sau đó mới có kết quả dương tính Covid-19.

“Trước khi cử cán bộ, giáo viên đi coi thi thì Sở đã chỉ đạo quyết liệt và giao cho hiệu trưởng các trường yêu cầu rà soát ngay. Nhiều khi cũng có những tai nạn ngoài ý muốn. Về việc trách nhiệm thì Sở đã đặt phương án cao nhất, triệt để nhất và đã làm hết sức, hết trách nhiệm của mình rồi”, ông Quốc nói.

Cán bộ CDC Quảng Nam xét nghiệm Covid-19. ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khi được hỏi tại sao BN 991 ở trong vùng giãn cách xã hội nhưng vẫn được điều động đi coi thi thì trách nhiệm này thuộc về ai? Ông Quốc cho rằng cái này không thể nói về vấn đề trách nhiệm được!? "Cái này do sơ suất của thầy (thầy C. – NV), chứ tỉnh cũng như Sở đã chỉ đạo quyết liệt rồi", ông Quốc nói.

“Nếu giờ mà nói trách nhiệm thuộc về thầy C. thì cũng tội thầy. Bây giờ nên chia sẻ và tìm cách giải thích để cho xã hội hiểu”, ông Quốc nhìn nhận.

Ông Quốc cũng khẳng định thêm trong quá trình quản lý, mỗi cái mà để xảy ra sự việc tương tự như thế này thì mình cần phải tăng cường, quyết liệt hơn trong đợt thi thứ 2 sắp tới. Có những kinh nghiệm thực tế để làm tốt hơn. “Những rủi ro như thế này cũng là một kinh nghiệm. Với rủi ro thế này thì mình cũng không nên nghĩ chuyện sai sót dù là khách quan hay chủ quan”, ông Quốc thông tin thêm.

