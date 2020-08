Thêm 17 bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng khỏi bệnh được xuất viện

Các BN tại Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh, xuất viện sau khi đảm bảo các tiêu chuẩn điều trị và xuất viện đối với các BN Covid-19 là sức khỏe ổn định, 3 ngày liên tục không có các biểu hiện sốt, ho, khó thở và có kết quả xét nghiệm âm tính từ 3-5 lần với Covid-19

Theo đó, các BN khỏi bệnh và xuất viện tại BV Dã chiến Hòa Vang gồm: BN 474 là T.T.L (68 tuổi, Trú P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu), BN 573 là K.T.M (61 tuổi, trú xã Điện Nam Đông, TX.Điện Bàn, Quảng Nam), BN 683 là T.S.Đ (68 tuổi, trú P. Bình Thuận , Q.Hải Châu), BN 692 là N.M.Q (2 tuổi, trú xã Hòa Phước, H.Hòa Vang), BN 711 là P.X.B (24 tuổi, trú P.Tân Chính, Q.Thanh Khê), BN 771 là P.T.A.D (18 tuổi, trú P. Phước Mỹ, Q.Sơn Trà).

BN 798 là T.H.D (16 tuổi, trú P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê), BN 808 là N.T.L (28 tuổi, trú P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ), BN 816 là L.T.L (39 tuổi, trú P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà), BN 820 là V.P.H (85 tuổi, trú P.Thanh Bình, Q.Hải Châu), BN 884 là T.T.T (51 tuổi, trú xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang), BN 896 là T.T.X (73 tuổi, trú P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê), BN 940 là L.T.D (50 tuổi, trú xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang), BN 1004 là H.T.M.T (44 tuổi, trú xã An Ninh Đông, H.Tuy An, Phú Yên).

Trong số 14 BN này có 8 BN mắc bệnh lý nền như: thiếu máu cơ tim, viêm phổi nặng..., 1 BN mắc nhiều bệnh nền như: tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim đã nong động mạch vành, di chứng liệt nửa người trái. Sau khi xuất viện trở về nhà, nhiều BN trong số này tiếp tục được cách ly thêm 14 ngày dưới sự giám sát của cơ sở y tế và chính quyền địa phương.

Cùng ngày, BV Phổi Đà Nẵng cũng đã cho 3 BN khỏi bệnh xuất viện, gồm: BN 739 (53 tuổi, trú xã Điện Thọ, TX Điện Bàn, Quảng Nam), BN 944 (36 tuổi, trú P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), BN 875 (26 tuổi, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Tính đến nay, tại Đà Nẵng đã điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện 208 BN, hiện còn 138 BN đang điều trị tại BV Dã chiến Hòa Vang và BV Phổi Đà Nẵng. Ngoài ra, tại Đà Nẵng cũng đã xác định được 11.615 các trường hợp F1, 15.345 các trường hợp F2; hiện đang cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung 1.445 trường hợp, cách ly tại nhà 12.645 trường hợp.

Tính từ ngày 24.7 đến nay, Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 222.289 người, trong đó có 5.713 người nước ngoài và đã có kết quả âm tính 5.399 mẫu, 314 mẫu còn lại tiếp tục được xét nghiệm.