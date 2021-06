Thêm 197 ca mắc Covid-19 mới, TP.HCM 95 ca

188 ca mắc do lây nhiễm trong nước ghi nhận tại: TP.HCM 95 ca, Bình Dương 36 ca, Bắc Giang 15 ca, Quảng Ngãi 15 ca, Phú Yên 8 ca, Hưng Yên 7 ca, Bắc Ninh 6 ca, Nghệ An 4 ca và Đà Nẵng 2 ca. 170/188 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. 18 ca ghi nhận trong cộng đồng và đang được điều tra dịch tễ nguồn lây nhiễm.

Theo Bộ Y tế, trong hôm nay, 27.6 (từ 6 giờ đến 18 giờ), Việt Nam ghi nhận thêm 323 ca mắc Covid-19 mới.

Trong đó, 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang 4 ca, Tây Ninh 3 ca và Khánh Hòa 2 ca.

314 ca mắc do lây nhiễm trong nước, ghi nhận số mắc cao nhất tại TP.HCM 200 ca; Bình Dương 36 ca Bắc Giang 20 ca; Hưng Yên và Quảng Ngãi mỗi tỉnh có 15 ca; Phú Yên 8 ca, Long An 7 ca, Bắc Ninh 6 ca, Nghệ An 4 ca, Đà Nẵng 2 ca, Bắc Kạn 1 ca.