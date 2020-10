Theo bà ra đồng gặt lúa, 2 cháu bé tử vong dưới ao nước

Sáng 4.10, ông Lô Anh Hồng, Chủ tịch UBND xã Thành Sơn (H.Anh Sơn, Nghệ An), cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu bé tử vong.

Theo ông Hồng, vào chiều ngày 3.10, hai cháu bé là L.G.K. (6 tuổi) và T.P.L.(8 tuổi), được nghỉ học nên theo bà và người thân ra đồng để chơi. Trong lúc người lớn đang gặt lúa thì 2 cháu bé đến chơi ở gần một ao nước sâu và không may cùng bị ngã xuống ao.

Một lúc sau, không thấy cháu ở đâu, người thân 2 cháu đi tìm thì phát hiện cả 2 cháu đã tử vong dưới ao do bị đuối nước.

Ông Hồng cũng cho biết, 2 nạn nhân là con của hai anh em ruột. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Thành Sơn đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Trước đó, chiều 28.9, tại Nghệ An cũng xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong. Theo đó, do được nghỉ học nên hai học sinh Đ.V.Q (lớp 5) và T.V.G.H (lớp 7) Trường tiểu học và THCS Tân Thắng (xã Tân Thắng, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã rủ nhau đi câu cá. Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy các em về nên tổ chức tìm kiếm, sau đó người dân địa phương phát hiện cả hai đã tử vong dưới ao nước.