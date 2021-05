Thi công dự án điện gió xâm hại núi Phương Mai

Do điều kiện địa hình chia cắt, sườn núi dốc, nên việc triển khai thi công dự án của chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn. Một số đoạn tuyến đường giao thông nội bộ của dự án đã thi công có mặt cắt ngang lớn hơn so với thiết kế để phù hợp với địa hình dẫn đến khối lượng đất đào nền đường phát sinh tăng, đất đổ thải chưa được tập kết đúng vị trí quy hoạch bãi thải, rơi vãi xuống men sườn núi, gây mất an toàn, vệ sinh môi trường và mỹ quan chung...