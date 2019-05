Thiếu tướng Phan Anh Minh từng chỉ đạo bí mật thẩm định người nghiện ma túy

Chiều 27.5, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM làm việc với một số quận, huyện và cơ quan chức năng liên quan đến thông tin người nghiện công khai chích hút ma túy ở TP trên báo chí.

Người nghiện chưa có chiều hướng giảm

Ông Trần Ngọc Du, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP, cho biết tình hình người nghiện ma túy ở TP chưa có chiều hướng giảm.

Qua thống kê, tính đến ngày 31.12.2018, TP có hơn 23.500 người nghiện có hồ sơ quản lý. Trong đó, có mặt ở địa phương gần 10.500 người (tỷ lệ gần 45%), ở cơ sở chữa bệnh hơn 11.800 người (tỷ lệ hơn 50%), trại tạm giam, nhà tạm giữ hơn 1.200 người (hơn 5%).

Ông Du cũng nêu khó khăn trong việc xác định nơi cư trú của người nghiện. Chưa kể Thông tư 05 của Bộ Công an quy định trong thời hạn 15 ngày yêu cầu cơ quan lập hồ sơ phải có phiếu trả lời kết quả của công an xã nơi người cư trú vi phạm.

Tuy nhiên, trong thực tế nhiều trường hợp cơ quan chức năng không nhận được phiếu trả lời kết quả xác minh nơi cư trú của người nghiện nên phải hủy việc lập hồ sơ đưa đi cai nghiện, trong đó có người ở tình trạng nghiện rất nặng.

Ảnh: Trung Hiếu Ông Lê Minh Tấn phát biểu tại buổi làm việc

"Không đổ thừa cho ai"

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH, cho biết TP là đô thị lớn nên trong quá trình phát triển không tránh khỏi nảy sinh các mặt trái của xã hội, trong đó có việc gia tăng người nghiện ma túy.

Đồng thời, ông Tấn nêu không chỉ một số địa phương mà báo chí thông tin mà tất cả 322 phường, xã thuộc 24 quận, huyện của TP đều có người nghiện ma túy.

"Chúng ta cần phải nêu thực tế, cùng nhau chia sẻ và có trách nhiệm phòng chống, đẩy lùi tệ nạn ma túy chứ không đổ thừa cho ai", ông Tấn nói.

Thượng tá Võ Văn Trai, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04, Công an TP), cho hay khi còn đương nhiệm, thiếu tướng Phan Anh Minh chỉ đạo PC04 phải bí mật thẩm định người nghiện ma túy chứ không qua địa phương. Việc bí mật thẩm định này để tránh một số địa phương vì sợ ảnh hưởng thành tích thi đua không chịu báo số liệu thật.

Ngoài ra, thượng tá Trai nêu việc người nghiện chích hút ở cầu đi bộ, địa bàn giáp ranh, bến xe, đường phố… chỉ là một phần nhỏ bởi tình trạng người nghiện sử dụng ngầm mới nhiều và đáng sợ, tức là đối tượng nghiện sử dụng ma túy trong quán bar, khách sạn… Do đó việc cần làm là phải đẩy mạnh truy quét bởi kinh nghiệm khi nào công an và địa phương phối hợp làm mạnh thì người nghiện giảm và ngược lại.

Ảnh: Trung Hiếu Thượng tá Võ Văn Trai phát biểu tại buổi làm việc

Theo thượng tá Trai, vừa rồi Bộ Công an và Công an TP bắt giữ nhiều chuyên án ma túy lớn. Những vụ này chủ yếu do đối tượng người nước ngoài, lợi dụng sự thông thoáng của “luồng xanh, luồng đỏ” trong quy định thông quan để tổ chức, thực hiện. Đặc biệt hình thức vận chuyển ma túy bằng đường bộ, qua đường tiểu ngạch vào VN đang được các ông trùm buôn bán ma túy khai thác triệt để.

“Ngoài việc đẩy mạnh truy quét các đường dây buôn bán ma túy có tổ chức để cắt nguồn cung nhưng phải tính toán cai nghiện vì nguồn cầu ở TP quá lớn. TP cần phải tổ chức, thành lập thêm các trung tâm cai nghiện tự nguyện để đưa người nghiện đi cai vì có trường hợp muốn đi cai nghiện nhưng không có tiền”, thượng tá Trai nói và cho biết thời gian tới, Công an TP sẽ phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường truy quét và kiểm tra ở các quán bar, vũ trường, xử lý những điểm nóng về ma túy.