Thổi hồn vào tiền giấy cũ

Tiền Việt Nam quý hiếm trong bộ sưu tập

Về tiền giấy Việt Nam, hiện Nam đang sở hữu những đồng tiền giấy qua các thời kỳ kể từ khi thực dân Pháp đô hộ Đông Dương cho đến bộ sưu tập tiền giấy khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, tiền của chế độ cũ Việt Nam Cộng hòa… “Có những tờ tiền độc đáo mà duyên đến rất kỳ lạ. Chẳng hạn phiếu gạo 1 kg phát hành bởi Việt Nam Dân chủ cộng hòa năm 1951. Tôi tình cờ đi sưu tầm thì có người vừa bán vừa tặng lại tờ tiền này. Tờ này ở Việt Nam khá hiếm vì chỉ phát hành ở chiến khu Việt Bắc trong giai đoạn 1945 - 1954 khi Bác Hồ làm việc ở đây”, Nam giới thiệu.

Nam cũng đang có bộ sưu tập giấy bạc mệnh giá 100 đồng, được phát hành vào năm 1949. “Người ta gọi nôm na là “Cụ Hồ giấy rơm”. Mặt trước tiền in hình ảnh bác khi còn trẻ. Hình ảnh sau là công cuộc chuẩn bị tổng phản công. Tiền được làm từ rơm xay nhưng có công nghệ in chìm cực kỳ độc đáo...”, Nam nói. Một số tờ tiền đặc biệt khác: tờ Cô dâu chú rể Đông Dương (phát hành khoảng năm 1920); tờ 5 đồng in hình con công gắn liền với giai thoại Bạch công tử Mỹ Tho vì muốn “lấy le” với cô đào hát mà đã đốt tờ tiền, soi sáng để tìm đồng xu 5 cắc cho cô gái; tờ tiền 1 đồng vàng từ tàu chiến của phát xít Nhật bị chìm khi chở sang Đông Dương...