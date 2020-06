Thời sự đặc biệt báo in ngày 16.6.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 16.6.2020 Thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 16.6.2020 có bài: ĐB Nguyễn Thiện Nhân (trái) và ĐB Nguyễn Lân Hiếu phát biểu tại Quốc hội ẢNH: QUANG HOÀNG Thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 16.6.2020 có bài: Phân tích tình hình dịch bệnh, hồi phục nền kinh tế . Theo đó, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng VN đã được thừa nhận về chống dịch Covid-19 , nhưng nếu không vực dậy được kinh tế, qua đó ổn định xã hội, thì cũng mới chỉ giải quyết được một nửa vấn đề.

Hồ Duy Hải có oan hay không?

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình trả lời Hồ Duy Hải có oan hay không

Về vụ Hồ Duy Hải có oan hay không , Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình, chủ tọa phiên giám đốc thẩm, cho biết: “Hải mô tả chính xác những đồ vật có tại đó, nếu không có mặt tại hiện trường thì không thể mô tả được, đặc biệt là phòng ngủ của nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng”. Vết thương trên đỉnh đầu chị Hồng được pháp y khẳng định là “do tác động của vật cứng mặt phẳng”, phù hợp với lời khai của Hải rằng hung khí gây án là cái thớt. Về tài sản cướp được và nơi bán tài sản của được Hải khai phù hợp với các bằng chứng khác...

Vén màn bí mật hàng loạt sinh viên “mất tích”: Có dấu hiệu phạm tội hình sự

Rất đông sinh viên tham gia buổi đào tạo do “Team khởi nghiệp 360” tổ chức ẢNH: CTV

Sau khi Thanh Niên đăng loạt bài điều tra Vén màn bí mật hàng loạt sinh viên “mất tích” , thêm nhiều nạn nhân tiếp tục tố cáo bị lừa khi tham gia vào “Team khởi nghiệp 360” và những công ty có hình thức hoạt động tương tự.

Vụ cán bộ biến đất nuôi tôm thành đất ở để người nhà hưởng lợi: Phó chủ tịch huyện bị kỷ luật cảnh cáo

Người dân xã Gio Việt bức xúc tố cáo vụ việc với Báo Thanh Niên ẢNH: NGUYỄN PHÚC Ngày 15.6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết tại kỳ họp thứ 58 đã kết luận về dấu hiệu vi phạm đối với ông Phan Văn Nghi, Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền H.Gio Linh (Quảng Trị), Phó chủ tịch UBND H.Gio Linh.

Dân tố bị chiếm nhà, cơ quan tố tụng hành xử trái ngược nhau: Tòa tuyên phạt tội xâm phạm chỗ ở

Khu nhà nơi có căn hộ bà Ngân bẻ khóa, xâm nhập trái phép ẢNH: KHẢ HÒA

Trong bài trước, Thanh Niên phản ánh cơ quan tiến hành tố tụng và chính quyền Q.6 (TP.HCM) “lúng túng” trong việc xử lý hành vi bẻ khóa, chiếm nhà của gia đình bà N.T.N; không xử lý hình sự. Nhưng trong một vụ việc tương tự, cơ quan tố tụng lại có quan điểm khác.

Phòng mạch thú cưng

Một người chủ đưa cún cưng đi chữa bệnh ẢNH: QUANG VIÊN Tốn cả trăm triệu chữa bệnh cho chó quý, chó hiến máu cứu đồng loại, cứu chữa chó làm phúc... Đó là vài trong rất nhiều câu chuyện cảm động ở những phòng mạch thú cưng.

Thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 16.6.2020, còn có: Bắt giữ cặp tình nhân dùng chất độc cyanua “bẫy” chó mèo. Theo đó, ngày 15.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an H.Như Xuân (Thanh Hóa) vừa bắt giữ Nguyễn Văn Phương (43 tuổi, ngụ xã Bãi Sậy, H.Ân Thi, Hưng Yên) và Hoàng Thị Phương (35 tuổi, ngụ xã Phúc Điền, H.Cẩm Giàng, Hải Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.