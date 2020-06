Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 13.6.2020 Thời sự đặc biệt ngày 13.6.2020 có bài Đặng Thị Thu Trang (đứng đầu cầm nhang) trong buổi khai trương văn phòng ở Q.9 Thời sự đặc biệt ngày 13.6.2020 có bài Vén màn bí mật hàng loạt sinh viên “mất tích”: Ai đứng sau “team khởi nghiệp 360”? Theo nhân viên tại các văn phòng của “team khởi nghiệp 360” ở TP.HCM và các clip mà nhóm này nói về các cổ đông xuất sắc, tổ chức đại tiệc, P.Đ.Kh (có biệt danh Kh. Real) là sếp “team khởi nghiệp 360”.

Vụ án 3 chiến sĩ công an tử vong ở Đồng Tâm: Đề nghị truy tố 29 bị can

Bị can Nguyễn Văn Tuyển và tang vật hung khí, vật liệu nổ thu được trong vụ án ẢNH CẮT TỪ CLIP VTV

Ba chiến sĩ công an hy sinh ở Đồng Tâm Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, H.Mỹ Đức, TP.Hà Nội khiến 3 cán bộ công an bị thiêu sống vào ngày 9.1.

Khởi tố vụ án bé trai 5 tuổi ở Nghệ An bị bỏ chết trong rừng

Ngày 12.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người để điều tra vụ bé Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi, ngụ xã Quỳnh Tam, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) tử vong trong rừng keo (Thanh Niên đã thông tin).

Chính sách dân tộc bị treo vì thiếu nguồn lực

Đại biểu Thạch Phước Bình (Trà Vinh) nêu ý kiến tại hội trường ẢNH: QUANG HOÀNG

Chiều 12.6, Quốc hội dành thời gian thảo luận về đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (chương trình).

Thu hồi quyết định bổ nhiệm sư cô đánh đệ tử

Chiều 12.6, Giáo hội Phật giáo TP.HCM đã thống nhất thu hồi quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Nguyên đối với sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo (46 tuổi, thế danh Nguyễn Thị Minh Hiếu), đồng thời thu hồi khuôn dấu chùa Long Nguyên. Quyết định đưa ra sau buổi làm việc vào chiều cùng ngày của Ban Trị sự cùng các ban liên quan để làm rõ nội dung clip lan truyền trên mạng xã hội từ chiều 11.6.

Vụ sáng bị tuyên án, chiều đến tòa nhảy lầu tự tử: Giám đốc thẩm hủy toàn bộ bản án, điều tra lại

Chiều 12.6, Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử giám đốc thẩm đã chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM, tuyên hủy toàn bộ bản án phúc thẩm và sơ thẩm vụ án “vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ” liên quan đến bị cáo Lương Hữu Phước (55 tuổi, ngụ Bình Phước).

Thượng úy cảnh sát nổ súng trong quán nhậu do mâu thuẫn

Thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 13.6.2020, còn có: Khởi tố 2 vụ đánh bạc liên quan nhiều cán bộ tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, ngày 12.6, nguồn tin riêng của Báo Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam trong thời gian 3 tháng để điều tra về tội đánh bạc.