Thời tiết chuyển xấu, miền Trung, miền Nam đề phòng giông lốc

Cuối tuần, thời tiết miền Bắc giảm mưa và nhiệt độ tăng dần, vùng Tây Bắc có nơi nắng nóng 34 - 36oC trên diện hẹp, vùng đồng bằng và phía đông Bắc bộ trời mát dễ chịu hơn với nhiệt độ không quá 30oC, chiều tối có mưa vài nơi, đêm se lạnh 21 - 23oC.

oC, có nơi trên 39oC. Thời tiết thay đổi nhanh, độ bất ổn định tăng mạnh nên cần đề phòng giông lốc, mưa đá và gió giật có thể xảy ra bất thường trong những ngày trời nắng nóng oi bức. Miền Trung trong 2 - 3 ngày tới do rãnh áp thấp có trục nằm theo hướng tây bắc - đông nam đi ngang qua, vùng núi có nơi mưa vừa mưa to, đề phòng mưa giông và lốc xoáy. Từ giữa đến cuối tuần sau, áp thấp nóng phía tây mạnh trở lại và lấn sang, nên sẽ bắt đầu đợt nắng nóng mới từ thứ ba đến cuối tuần, đặc biệt là vùng núi phía tây các tỉnh miền Trung nhiệt độ cao nhất có thể lặp lại từ 35 - 38C, có nơi trên 39C. Thời tiết thay đổi nhanh, độ bất ổn định tăng mạnh nên cần đề phòng giông lốc, mưa đá và gió giật có thể xảy ra bất thường trong những ngày trời nắng nóng oi bức.

tin liên quan Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan: Thời tiết thay đổi đột ngột, đề phòng giông sét và lốc xoáy Gió mùa tây nam hoạt động với cường độ khá mạnh nên các tỉnh nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ tiếp tục có thời tiết xấu. Sáng có lúc trời giảm mây hửng nắng nhẹ, không còn tình trạng nóng bức. Mưa tập trung từ sau trưa đến chiều tối, có lúc mưa to trên diện rộng gây ngập úng, dòng chảy mạnh do mưa lớn vào giờ cao điểm có thể nguy hiểm nhất là vùng trũng thấp. Gió mùa tây nam hoạt động với cường độ khá mạnh nên các tỉnh nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ tiếp tục có thời tiết xấu. Sáng có lúc trời giảm mây hửng nắng nhẹ, không còn tình trạng nóng bức. Mưa tập trung từ sau trưa đến chiều tối, có lúc mưa to trên diện rộng gây ngập úng, dòng chảy mạnh do mưa lớn vào giờ cao điểm có thể nguy hiểm nhất là vùng trũng thấp.

Thời kỳ đầu mùa mưa miền Nam cần đề phòng giông mạnh kèm theo sấm sét, gió giật và lốc xoáy có thể gây tai nạn do cây bị gãy, đổ, nhà bị tốc mái…

Qua tuần sau mưa có xu hướng hơi giảm, có lúc trời oi nóng trở lại vào giữa trưa nhưng chỉ trên diện hẹp và thời gian ngắn do nắng mưa xen kẽ. Hiện tượng sương mù có thể xuất hiện trên diện rộng do độ ẩm cao, có lúc kéo dài đến gần trưa mới tan hẳn.

Trong điều kiện thời tiết như vậy, bệnh đạo ôn có thể phát sinh gây hại trên nhiều vùng đã xuống giống vụ hè thu, cần thăm đồng thường xuyên để phát hiện bệnh đạo ôn lá sớm, xử lý kịp thời như không để ruộng khô nước, ngưng bón các loại phân có chứa đạm, phân bón lá trên ruộng lúa nhiễm bệnh

Hiện tượng El-Nino được dự báo còn hoạt động từ nay đến tháng 9.2019 với cường độ yếu. Trong thời gian tới, thời tiết còn diễn biến rất phức tạp, nông dân cần thăm đồng thường xuyên, chủ động phòng tránh rủi ro... Đặc biệt, ở ĐBSCL một số vùng ven và giữa sông Tiền sông Hậu bắt đầu xuất hiện rầy nâu, bệnh đạo ôn, chuột và một số loại dịch hại khác, nhất là khi mưa nhiều đầu vụ có thể cường độ lớn, cần tiêu thoát nước nhanh tránh ngập úng và sâu bệnh có nguy cơ bộc phát.

Ngoài ra, trong thời kỳ đầu mùa mưa thiếu nắng, thừa ẩm nên các vườn cây có múi thường bị ruồi đục quả, nhện đỏ, rệp sáp, sâu vẽ bùa... phát sinh nhanh có thể gây hại trên diện rộng.