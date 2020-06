Thu giữ nhiều tài liệu vụ Cashwagon cho vay qua app với lãi suất ‘cắt cổ’

Ngày 3.6, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.1, Công an P.Phạm Ngũ Lão kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Cashwagon tại tòa nhà số 17 - 19 Tôn Thất Tùng (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) liên quan đến hành vi "cho vay lãi nặng, đe doạ đòi nợ".