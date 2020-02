Thu giữ súng đạn, hung khí tại nhà một con bạc ở Quảng Nam

Sáng 11.2, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Công Vinh (49 tuổi, ở khối phố Ngọc Tam; phường Điện An, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để điều tra về tội “ đánh bạc ”. Trước đó, khi tiến hành khám xét, công an đã thu giữ súng đạn và nhiều hung khí tại nhà con bạc này.