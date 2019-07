Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện

Tổng LĐLĐ Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba Ngày 28.7.1929, tại ngôi nhà số 15 phố Hàng Nón, Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đông Dương Cộng sản Đảng, Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ chính thức được thành lập, do lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh đứng đầu. Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. 90 năm xây dựng và phát triển, trải qua 12 kỳ đại hội, với các tên gọi khác nhau: Công hội Đỏ, Nghiệp đoàn ái hữu, Hội Công nhân phản đế, Hội Công nhân cứu quốc, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổng Công đoàn Việt Nam và nay là Tổng LĐLĐ Việt Nam, tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam đã lớn mạnh toàn diện, với gần 10,5 triệu đoàn viên, đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, tham gia đóng góp ngày càng to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận những cống hiến to lớn và thành tích đặc biệt xuất sắc, tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3 cho Tổng LĐLĐ Việt Nam.