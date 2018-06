Thủ tướng: Sửa luật làm sao để công an gần dân hơn

Thảo luận tại tổ Hải Phòng về dự luật Công an nhân dân (sửa đổi) chiều nay 7.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, cùng với quân đội, lực lượng công an là trụ cột, chủ công đảm bảo an ninh, xã hội. Xã hội không có công an một ngày sẽ rất nguy cấp. Tuy nhiên, thời gian gần đây, người dân cũng có biểu hiện e sợ lực lượng công an. Do đó, lực lượng công an cần sửa lại phong cách, cách làm, trong đó, sửa luật làm sao để "người công an nhân dân sát dân, gần dân hơn".



“Lực lượng công an phải tuân thủ nguyên tắc "công khai, minh bạch, sát dân, sát cơ sở để phục vụ dân tốt hơn", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng ghi nhận lực lượng công an đã cố gắng, nhưng việc bảo đảm an toàn của người dân trên một số lĩnh vực còn bất cập, đặc biệt là một số khuyết điểm trong lĩnh vực điều tra xâm hại trẻ em, tai nạn giao thông… Theo Thủ tướng, trách nhiệm một phần thuộc chính quyền, nhưng cũng là trách nhiệm của lực lượng công an. Do đó, luật Công an nhân dân (sửa đổi) cần thiết kế theo hướng đảm bảo nhiều cấp, tổ chức bộ máy theo hướng đảm bảo an ninh, an toàn cho dân.

Về việc chính quy hóa lực lượng công an xã, Thủ tướng đánh giá với số lực lượng công an xã, thị trấn… hiện có hơn 11.000 người, nếu chính quy hết thì "chắc không có nguồn lực, nên chọn lọc những xã, phường khó khăn để thực hiện". Nhất là hiện nay có tình trạng công an cấp xã "vác tù và", kiêm nhiệm nhiều việc. "Tất nhiên không phải làm ngay được một lúc, nhưng cần cơ cấu lại có lộ trình và cần sát dân hơn", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại.