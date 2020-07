Thủ tướng Việt Nam - New Zealand chia sẻ quan ngại về tình hình Biển Đông

* Việt Nam - New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Sáng 22.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã đồng chủ trì Hội đàm cấp cao trực tuyến Việt Nam - New Zealand với sự tham dự của lãnh đạo nhiều bộ của 2 chính phủ; chính thức thông báo nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên Đối tác Chiến lược nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao (1975 - 2020).

Trong tuyên bố chung, hai bên nhấn mạnh khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược mới được xây dựng trên cơ sở cam kết chung đối với luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương, hội nhập kinh tế khu vực và nhận thức chung về lợi ích chiến lược song trùng giữa hai nước.

Hai nước cũng “khẳng định lại cam kết thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực quốc phòng, coi đây là một ưu tiên của quan hệ Đối tác Chiến lược”, thông qua trao đổi đoàn quốc phòng cấp cao, thăm cảng, tham vấn chính sách, đối thoại chiến lược, huấn luyện và đào tạo, các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, trao đổi thông tin tình báo, hợp tác an ninh hàng hải và tăng cường phối hợp tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng.

Liên quan đến vấn đề Biển Đông , tuyên bố chung giữa 2 nước đã khẳng định lại tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp, tôn trọng các tiến trình pháp lý và ngoại giao, dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982 (UNCLOS)