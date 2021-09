Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản

Chiều 11.9, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do đại tướng Phan Văn Giang làm trưởng đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Nhật Bản do Bộ trưởng Kishi Nobuo làm trưởng đoàn.

Sáng 12.9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước. Chủ tịch nước đánh giá cao lập trường của Nhật Bản về đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông; giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982 cũng như Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Chủ tịch nước cũng đánh giá cao Nhật Bản đã hỗ trợ hiệu quả, kịp thời cho các nước bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 , trong đó có Việt Nam.