Thực hiện nghiêm quy định thì ở chung cư vẫn rất an toàn

Kiểm tra PCCC đột xuất tại 7 tỉnh Chiều qua 3.4, làm việc với các đơn vị về công tác PCCC, trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết từ 10.4 - 10.5 Bộ Công an sẽ phối hợp với các bộ, ban, ngành chức năng thành lập đoàn liên ngành kiểm tra xác suất ở 7 tỉnh và không thông báo trước. Chiều cùng ngày, tại buổi giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội, thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.Hà Nội, cho biết năm 2017 và quý 1/2018 trên địa bàn TP xảy ra 1.100 vụ cháy, nổ, trong đó có 31 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, 87 vụ cháy nhà cao tầng. Các vụ cháy đã khiến 24 người chết, 18 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính 617 tỉ đồng và 6,3 ha rừng. Tính đến ngày 2.4, trên địa bàn TP.Hà Nội vẫn tồn tại 29 công trình vi phạm về PCCC, trong đó có 4 công trình thuộc Doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên của “đại gia” Lê Thanh Thản. Đáng chú ý, có 3 công trình được xếp vào diện chây ì, không khắc phục các tồn tại dù đã bị nhắc nhở, xử phạt hành chính nhiều lần, gồm: chung cư (CC) CT4 Văn Khê do Công ty CP Sông Đà làm chủ đầu tư; CC CT5 A, B Văn Khê và CC CT6 Văn Khê do Công ty CP Hà Châu OSC làm chủ đầu tư. Hiện Cảnh sát PCCC TP.Hà Nội đã thu thập hồ sơ, chuyển CQĐT Công an TP.Hà Nội thụ lý, xem xét trách nhiệm hình sự của các chủ đầu tư. Trả lời câu hỏi của Thanh Niên về việc xử lý đối với chủ đầu tư 3 CC này, thiếu tướng Hoàng Quốc Định nói: “Chúng tôi thấy tiềm ẩn nguy cơ gây ra hậu quả nghiêm trọng, gây hoang mang, lo lắng cho cư dân, nên đã đặt vấn đề xem xét xử lý hình sự để nêu gương cho những cơ sở chây ì, thiếu cầu thị”. Ngoài ra, thiếu tướng Định cũng khuyến cáo về loại hình CC mini, vốn đang có sơ hở từ cấp phép xây dựng, đến khi hoàn thành, cho thuê, bán... Ông Định nói, an toàn PCCC ở các CC mini “rất hạn chế, cần cảnh báo”. Liên quan đến công tác PCCC trên địa bàn TP.Hà Nội, ông Nguyễn Văn Sửu, Phó chủ tịch UBND TP, đã ra “tối hậu thư” yêu cầu chủ đầu tư các nhà cao tầng khắc phục hoàn thành công tác PCCC trước 30.4. Ông Sửu cam kết TP sẽ mạnh tay hơn, bao gồm biện pháp cưỡng chế những công trình vi phạm. Tại Đà Nẵng, chiều 3.4, UBND TP chỉ đạo Cảnh sát PCCC TP tổng kiểm tra an toàn cháy nổ các cơ sở có nguy cơ cao, nhất là điểm dịch vụ, giải trí, nhà kinh doanh mặt phố, xử lý nghiêm các vi phạm, buộc đình chỉ hoạt động các cơ sở mất an toàn PCCC và thoát nạn. Thái Sơn - Vũ Hân - Nguyễn Tú