Thực nghiệm hiện trường vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh bất tỉnh trong lô cao su

Một lãnh đạo Công an H.Châu Đức cho biết mặc dù thời điểm V.H.T đánh nữ sinh thì T. chưa đủ 16 tuổi nhưng cơ quan công an vẫn phải tiến hành khám nghiệm, thực nghiệm hiện trường để có cơ sở xử lý T. theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 23.3, Công an H.Châu Đức phối hợp gia đình đưa em T.M. (học sinh lớp 6, Trường THCS Phan Bội Châu, TT.Ngãi Giao) đi giám định thương tích.

Vết thương trên mặt của em T.M sau khi bị đánh 1 ngày Ảnh: Nguyễn Long

Như Thanh Niên thông tin, chiều 17.3, sau khi tan học về, em T.M chạy xe đạp trong lô cao su (TT.Ngãi Giao) thì bị một người lạ tấn công, đánh từ phía sau khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, T.M bị người này lôi vào lô cao su và bỏ đi. Một lúc sau, người này quay lại hiện trường kêu T.M dậy đi về nhà.

Nhận tin báo, Công an H.Châu Đức phối hợp cùng Công an TT.Ngãi Giao tổ chức xác minh, truy tìm người lạ mặt tấn công nữ sinh này. Sau hơn 2 ngày truy tìm, lực lượng công an xác định chính V.H.T là người đã tấn công em T.M nên mời về trụ sở lấy lời khai.

V.H.T khai nhận, chiều 17.3, thấy em T.M chạy xe đạp trong lô cao su nên trêu chọc thì bị em này đánh chảy máu miệng. Do bực tức, V.H.T đã đánh nạn nhân tới tấp, cho đến lúc T.M bất tỉnh thì tưởng em này đã chết nên lôi vô lô cao su, cách hiện trường hơn 60 m để giấu. Hơn 30 phút sau, V.H.T quay lại kiểm tra, thấy em T.M còn sống nên kêu dậy để đi về.