Thuê người chạy xe ô tô biển sổ giả để 'hộ tống' vận chuyển thuốc lá lậu

Khoảng 3 giờ ngày 24.1, Công an TP.Rạch Giá ( Kiên Giang ) phối hợp lực lượng Cảnh sát kinh tế, CSGT Công an tỉnh và Công an H.Châu Thành, bắt quả tang Đặng Văn Đạt (37 tuổi) và Trần Thị Ngọc Bê (34 tuổi, vợ Đạt, ngụ P.An Hòa, TP.Rạch Giá) đang vận chuyển thuốc lá lậu trên tuyến đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (đoạn đi qua ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, H.Châu Thành, Kiên Giang). Đồng thời bắt giữ 3 đối tượng khác đi trên xe ô tô 7 chỗ gắn biển số giả, có nhiệm vụ cảnh giới, canh đường và giải vây khi xe của Đạt bị công an truy bắt.