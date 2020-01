Thượng tá Nguyễn Viết Ánh giữ chức Trưởng công an TP.Đông Hà

Chiều 21.1, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Theo đó, thượng tá Nguyễn Viết Ánh, Trưởng phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh Quảng Trị), được điều động giữ chức Trưởng c ông an thành phố Đông Hà thay cho thượng tá Lê Phi Hùng được điều động làm Trưởng phòng An ninh Đối nội.